Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 107:98.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Алек Бёркс, набравший 19 очков. Уилли Коли-Стайн оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел шестое поражение кряду. «Милуоки» в свою очередь одержал шестую победу за последние семь игр.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 128:104.