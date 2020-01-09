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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 107:98.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Алек Бёркс, набравший 19 очков. Уилли Коли-Стайн оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел шестое поражение кряду. «Милуоки» в свою очередь одержал шестую победу за последние семь игр.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 128:104.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
98 : 107
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 19, Ли - 15, Робинсон - 15, Спеллмен - 11, Smailagic - 10, Коли-Стайн - 10, Боумен - 7, Грин - 5, Пэскелл - 4, Эванс - 2, Карри, Луни, Пул, Расселл, Томпсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 21, Бледсо - 16, Лопес - 12, Коннотон - 9, Дивинченцо - 8, Корвер - 4, Лопес - 4, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Бендер, Браун, Ильясова, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Богданович - 20, Мудиэй - 20, Гобер - 16, Митчелл - 16, Брэдли - 12, Инглс - 11, Кларксон - 11, Ньянг - 11, О'Нил - 8, Уильямс-Госс - 2, Дэвис - 1, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Конли, Они
Нью-Йорк Никс: Нтиликина - 16, Портис - 13, Пэйтон - 13, Дотсон - 11, Эллингтон - 11, Барретт - 10, Баллок - 9, Нокс - 6, Робинсон - 6, Гибсон - 4, Браздейкис - 3, Аллен - 2, Моррис, Рэбб, Рэндл, Смит, Трир
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