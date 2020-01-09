Результаты матчей НБА за 8 января 2020 года

8 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Атланту Хоукс». Джеймс Харден («Хьюстон») и Трэй Янг («Атланта») сделали по трипл-даблу: на счету первого 41 очко, 10 подборов и 10 передач, а у второго 42 очка, 13 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 122:115 в пользу «Рокетс».
«Даллас Маверикс» дома уступил «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Луки Дончича, который набрал 27 очков, собрал 9 подборов и отдал 10 передач. Итоговый счёт — 107:106 в пользу «Денвера».
«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») оформил дабл-дабл, набрав 27 очков, сделав 11 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 107:98 в пользу «Бакс».
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- 7 января 2020
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