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Результаты матчей НБА за 8 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 8 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

8 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Атланту Хоукс». Джеймс Харден («Хьюстон») и Трэй Янг («Атланта») сделали по трипл-даблу: на счету первого 41 очко, 10 подборов и 10 передач, а у второго 42 очка, 13 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 122:115 в пользу «Рокетс».

«Даллас Маверикс» дома уступил «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Луки Дончича, который набрал 27 очков, собрал 9 подборов и отдал 10 передач. Итоговый счёт — 107:106 в пользу «Денвера».

«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») оформил дабл-дабл, набрав 27 очков, сделав 11 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 107:98 в пользу «Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
123 : 89
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вучевич - 29, Фурнье - 19, Огастин - 18, Берч - 11, Гордон - 10, Росс - 9, Ивунду - 7, Фразьер - 6, Фульц - 6, Бамба - 4, Джонсон - 2, Магетти - 2, Айзек, Амину, Джефферсон, Картер-Уильямс
Вашингтон Уизардс: Браун - 18, Скофилд - 18, Pasecniks - 16, Макрай - 9, Смит - 9, Томас - 7, Бонга - 6, Пэйтон II - 4, Маинми - 2, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Мэтьюз, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 122
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 27, Холидей - 14, Холидэй - 14, Лэмб - 13, Самнер - 13, Тёрнер - 9, Макконнел - 6, Сэмпсон - 4, Уоррен - 3, Битадзе - 2, Макдермотт - 2, Джонсон - 1, Боуэн, Брогдон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо
Майами Хит: Хироу - 19, Адебайо - 18, Джонс - 18, Робинсон - 17, Горан Драгич - 15, Нанн - 15, Батлер - 14, Леонард - 6, Vincent, Джонсон, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 112
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Бриджес - 26, Зеллер - 14, Вашингтон - 12, Грэм - 11, Бэйкон - 7, Монк - 7, Бийомбо - 6, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Торонто Рэпторс: Дэвис - 23, Ибака - 23, Ануноби - 19, Лоури - 15, Маккоу - 13, Томас - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Буше - 3, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 129
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Хэйворд - 18, Браун - 16, Тайс - 15, Тейтум - 14, Смарт - 12, Уонамэйкер - 9, Оджелей - 7, Уокер - 6, Грин - 5, Фалль - 4, Уильямс - 3, Эдвардс - 3, Кантер - 2, Waters, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Уокер - 19, Уайт - 15, Форбс - 15, Олдридж - 13, Мюррей - 10, Лайлз - 9, Миллз - 9, Гэй - 4, Poeltl - 2, Ойбанкс - 2, Кэрролл - 1, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Мету
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Пауэлл - 16, Хардуэй-младший - 15, Карри - 14, Клебер - 13, Джексон - 8, Финни-Смит - 7, Райт - 6, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брансон, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Грант - 15, Маррей - 14, Бисли - 10, Пламли - 10, Моррис - 9, Харрис - 9, Крэйг - 5, Портер - 2, Bol, Бартон, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Янг - 42, Коллинс - 17, Лень - 14, Хаертер - 11, Краббе - 9, Гудвин - 8, Реддиш - 7, Хантер - 5, Бембри - 2, Watson, Браун, Джонс, Картер, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Хьюстон Рокетс: Харден - 41, Капела - 22, Маклемор - 18, Гордон - 17, Риверс - 10, Такер - 8, Хаус - 4, Хартенштайн - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Уэстбрук, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Редик - 24, Хэйс - 14, Харт - 13, Фэйворс - 12, Александер-Уолкер - 11, Болл - 11, Мур - 6, Мелли - 3, Williamson, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Холидей, Читэм
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Янг - 18, Данн - 15, Маркканен - 14, Уайт - 10, Саторански - 6, Арчидиаконоу - 5, Корнет - 3, Хатчинсон - 3, Харрисон - 2, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс, Фелисио
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Богданович - 20, Мудиэй - 20, Гобер - 16, Митчелл - 16, Брэдли - 12, Инглс - 11, Кларксон - 11, Ньянг - 11, О'Нил - 8, Уильямс-Госс - 2, Дэвис - 1, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Конли, Они
Нью-Йорк Никс: Нтиликина - 16, Портис - 13, Пэйтон - 13, Дотсон - 11, Эллингтон - 11, Барретт - 10, Баллок - 9, Нокс - 6, Робинсон - 6, Гибсон - 4, Браздейкис - 3, Аллен - 2, Моррис, Рэбб, Рэндл, Смит, Трир
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
98 : 107
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 19, Ли - 15, Робинсон - 15, Спеллмен - 11, Smailagic - 10, Коли-Стайн - 10, Боумен - 7, Грин - 5, Пэскелл - 4, Эванс - 2, Карри, Луни, Пул, Расселл, Томпсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 21, Бледсо - 16, Лопес - 12, Коннотон - 9, Дивинченцо - 8, Корвер - 4, Лопес - 4, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Бендер, Браун, Ильясова, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
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