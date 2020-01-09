«Накрыл Коби четыре раза за минуту». Кириленко — о самом памятном моменте в НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который с 2001 по 2011 год выступал за клуб НБА «Юта Джаз», а затем защищал цвета «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс», вспомнил наиболее памятные для себя моменты в лиге.
«Ой, да столько их было. И Шакилу О’Нилу ставил блок-шоты подряд в одной атаке, и Коби Брайанта четыре раза за минуту накрывал. Много было эпизодов при игре в защите, вспоминаешь их и думаешь: «Всё нормально, меня помнят вот в таком амплуа!» — приводит слова Кириленко «Команда России».
Также Кириленко спросили, когда он понял, что в НБА у него получилось.
«Думаю, в 2004-м, когда меня выбрали на Матч всех звёзд. А что это такое? 20 лучших баскетболистов в мире играют между собой показательный матч. Результат в нём вообще не важен. Это шоу, чтобы показать лучшее, что есть в лиге.
Конечно, попасть на этот матч – определённая планка. В этот момент я почувствовал, что моя карьера действительно удалась. И в НБА в том числе. Что я стал локомотивом в своей команде и в российском баскетболе. И имею возможность этот статус перенести на национальную сборную, чтобы попытаться с ней достигать каких-то успехов», — добавил он.
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