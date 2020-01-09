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Дончич проигнорировал журналистов после поражения от «Денвера»

Дончич проигнорировал журналистов после поражения от «Денвера»
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич не стал общаться с журналистами после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», сообщает Clutch Points.

Встреча, состоявшаяся вчера, 8 января, закончилась с минимальным перевесом в пользу «Денвера»: 107:106. Дончич остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 27 очков, собрав 9 подборов и отдав 10 результативных передач. 20-летний словенец провёл на паркете 37 минут 18 секунд. Самым результативным игроком матча стал серб Никола Йокич, на счету которого 33 очка, 6 подборов и 7 передач.

В сезоне-2019/2020 «Даллас» сыграл 37 матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 23 победы и потерпев 14 поражений. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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