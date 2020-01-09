Пиппен: Дончич уже готов к победе в чемпионате

Знаменитый баскетболист Скотти Пиппен, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», высоко оценил игру 20-летнего словенца Луки Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс». По мнению Пиппена, у Дончича есть всё, чтобы вместе с командой претендовать на победу в чемпионате.

«Лука Дончич уже готов к победе в чемпионате. Он учится всему на лету. Он становится лучше и лучше в каждом матче. Он доминирует.

Дончич не играет эгоистично, и мы очень хорошо ощущаем его присутствие на площадке. Это молодой игрок, который уверен в себе. Он всё больше и больше раскрывается. Он движется к тому, чтобы стать великим игроком. Я сам проходил через это. Дончич – один из лучших игроков лиги», — сказал Пиппен на одном из шоу ESPN.



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