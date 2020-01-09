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Бейлейн извинился перед игроками «Кливленда» и заявил, что не называл их головорезами

Бейлейн извинился перед игроками «Кливленда» и заявил, что не называл их головорезами
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джон Бейлейн попал в неприятную историю. Разбирая видео одного из матчей на собрании команды, специалист назвал подопечных головорезами, используя термин Thugs, что в США иногда может трактоваться как не совсем корректное обращение к афроамериканцам.

По сведениям ESPN, игроки покидали теоретическое занятие в некоторой растерянности, усмотрев в заявлении главного тренера расовый подтекст. Когда о ситуации стало известно СМИ, Бейлейн объяснился и сказал, что его неправильно поняли.

«Не предполагал, что сказал головорезы (thugs), но помощники сказали, что это звучало именно так. Я хотел сказать «слизняки» (slugs). Говорил о медленной игре и отметил, что мы уже играем жёстче, не так, как раньше. Это был комплимент. Вот и всё, что я пытался сказать. Я уже пообщался с восемью игроками, и они сказали, что поняли меня», — приводит слова Бейлейна ESPN.

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