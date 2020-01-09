Бейлейн извинился перед игроками «Кливленда» и заявил, что не называл их головорезами

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джон Бейлейн попал в неприятную историю. Разбирая видео одного из матчей на собрании команды, специалист назвал подопечных головорезами, используя термин Thugs, что в США иногда может трактоваться как не совсем корректное обращение к афроамериканцам.
По сведениям ESPN, игроки покидали теоретическое занятие в некоторой растерянности, усмотрев в заявлении главного тренера расовый подтекст. Когда о ситуации стало известно СМИ, Бейлейн объяснился и сказал, что его неправильно поняли.
«Не предполагал, что сказал головорезы (thugs), но помощники сказали, что это звучало именно так. Я хотел сказать «слизняки» (slugs). Говорил о медленной игре и отметил, что мы уже играем жёстче, не так, как раньше. Это был комплимент. Вот и всё, что я пытался сказать. Я уже пообщался с восемью игроками, и они сказали, что поняли меня», — приводит слова Бейлейна ESPN.
- 9 января 2020
-
22:44
-
21:17
-
20:19
-
19:27
-
18:13
-
17:33
-
16:00
-
15:11
-
14:03
-
13:00
-
12:07
-
10:49
-
10:03
-
09:00
-
08:41
-
07:27
-
07:13
-
06:42
-
06:27
-
05:55
-
05:40
-
00:00
- 8 января 2020
-
23:53
-
22:49
-
21:54
-
20:58
-
19:53
-
17:19
-
15:00
-
13:00
-
11:04
-
09:57
-
09:48
-
09:35
-
09:26