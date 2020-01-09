Леброн Джеймс лидирует в голосовании болельщиков за стартовые пятёрки на Матч всех звёзд

В НБА продолжается голосование среди болельщиков за попадание в стартовые пятёрки на Матч всех звёзд. После второго раунда лидерство в нём захватил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, за него отдано 3 359 871 голосов. Таким образом, он лидирует не только среди форвардов и центровых, но и в целом.
Среди защитников лидирует баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич (3 277 870 голосов). В целом словенец занимает второе место, уступая лишь Джеймсу, сообщает Bleacher Report. Третье место — у форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо (3 259 383), а четвёртое — у напарника Джеймса — Энтони Дэвиса (3 124 446).
Эти четыре баскетболиста — единственные, кто получил уже более трёх миллионов голосов.
Результаты голосования можно увидеть на странице Bleacher Report в «Твиттере».
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