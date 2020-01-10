Керр сообщил, что Стеф Карри вернётся на паркет в марте

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о состоянии здоровья лидеров команды, защитников Стефена Карри и Клэя Томпсона, которые продолжают восстанавливаться после тяжёлых повреждений.
«Стеф Карри, конечно же, сыграет в нынешнем сезоне. Есть очень хорошие шансы на то, что он вернётся на паркет в марте. Что касается Клэя, сомневаюсь, что он сыграет в нынешнем сезоне», — приводит слова специалиста TalkBasket.
Стеф Карри получил перелом руки на старте нынешнего сезона. Что касается Томпсона, то он получил разрыв крестообразной связки колена ещё в финальной серии плей-офф минувшего сезона с «Торонто Рэпторс». Без своих лидеров «Уорриорз» проводят худший сезон за последние годы, занимая последнее место в таблице Западной конференции.
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