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26 очков Уокера помогли «Филадельфии» нанести 3-е подряд поражение «Бостону»

26 очков Уокера помогли «Филадельфии» нанести 3-е подряд поражение «Бостону»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:98. «Бостон» уступил в 3-й игре кряду.

Ключевой в игре стала 4-я четверть, которую игроки «Сиксерс» выиграли с отрывом в «+14».

Лидером по результативности стал защитник хозяев Джош Ричардсон, набравший 29 очков и совершивший 2 подбора и 7 передач. В составе «Селтикс» — разыгрывающий Кемба Уокер (26 очков, 2 подбора и 3 передачи).

Дабл-даблом отметился форвард гостей Джейсон Тэйтум. В его коллекции 15 очков, 10 подборов и 4 передачи.

«Филадельфия» (25-14) занимает 5-е место в Восточной конференции, «Бостон» — 3-е.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 98
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 29, Симмонс - 19, Хорфорд - 17, Харрис - 16, Коркмаз - 9, Скотт - 7, Pelle - 6, Эннис - 6, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл, Эмбиид
Бостон Селтикс: Уокер - 26, Смарт - 24, Тейтум - 15, Тайс - 9, Кантер - 8, Хэйворд - 8, Браун - 6, Уильямс - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
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