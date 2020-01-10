Брайант предсказал «Лейкерс» выход в финал конференции

Знаменитый баскетболист Коби Брайант, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», предположил, что его бывшая команда выйдет как минимум в финал конференции. Соперником «Лейкерс», по его мнению, скорее всего, станет «Лос-Анджелес Клипперс».

«Кажется, я ещё не видел такой габаритной команды. Их размеры, олдскульные «большие», жёсткость, атлетизм – «Лейкерс» выглядят фантастически. Самое главное для них, ключевой фактор – это здоровье. Если они будут здоровы, то у них будет много возможностей.

«Лейкерс» и «Клипперс» в финале конференции? Всё идёт именно к этому. «Клипперс» тоже собрали крепкую команду. Они ничего не боятся», — приводит слова Брайанта Talk Basket.