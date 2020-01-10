Итудис пожаловался на нехватку игроков перед матчем с «Баварией»

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями перед матчем Евролиги с «Баварией». Встреча «Бавария» — ЦСКА состоится сегодня, 10 января, и начнётся в 22:30 мск.
«Армейцы» отправились в Мюнхен без пары плеймейкеров: Янис Стрелниекс и Дэниэл Хэкетт остались в Москве восстанавливаться после травм вместе с Уиллом Клайберном.
«Тяжело, когда не хватает игроков, а тут ещё наши потери случились на одной позиции. Мы обязаны сражаться, стараться больше. Мы столкнулись с препятствиями, и мы их преодолеем.
«Бавария» – амбициозный клуб, они недавно сменили тренера, потому я ожидаю от них сверхмотивированной игры, как бывает в таких случаях. Нам нужно не уступить в мотивированности», — приводит слова Итудиса пресс-служба команды.
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