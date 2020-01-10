«Никогда такого не видел». Адетокунбо — о падении «Голден Стэйт»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал результаты «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2019/2020. В последние пять сезонов «Голден Стэйт» пять раз выходил в финальную серию НБА и завоевал три титула. В сезоне-2019/2020 команда с соотношением побед и поражений 9-30 находится на 15-м, последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Это странно. Никогда не видел подобного. Я уже семь лет в лиге, но никогда не видел, чтобы команда так резко пала после финала. Но в конце концов всё вернётся на свои места», — приводит слова Адетокунбо журналист Эрик Вудъярд в своём «твиттере».

Также баскетболист рассказал, что пообщался с травмированным лидером «Голден Стэйт» Стефеном Карри.

«Поговорил со Стефеном. Клэя (Томпсона. — Прим. «Чемпионата») не было рядом, но я желаю ему скорейшего восстановления. Он вернётся и будет помогать команде побеждать, как они это делали ранее», — добавил он.