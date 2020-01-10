«Никогда такого не видел». Адетокунбо — о падении «Голден Стэйт»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал результаты «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2019/2020. В последние пять сезонов «Голден Стэйт» пять раз выходил в финальную серию НБА и завоевал три титула. В сезоне-2019/2020 команда с соотношением побед и поражений 9-30 находится на 15-м, последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Это странно. Никогда не видел подобного. Я уже семь лет в лиге, но никогда не видел, чтобы команда так резко пала после финала. Но в конце концов всё вернётся на свои места», — приводит слова Адетокунбо журналист Эрик Вудъярд в своём «твиттере».
Также баскетболист рассказал, что пообщался с травмированным лидером «Голден Стэйт» Стефеном Карри.
«Поговорил со Стефеном. Клэя (Томпсона. — Прим. «Чемпионата») не было рядом, но я желаю ему скорейшего восстановления. Он вернётся и будет помогать команде побеждать, как они это делали ранее», — добавил он.
- 10 января 2020
-
13:42
-
12:16
-
11:02
-
09:35
-
09:00
-
07:59
-
07:43
-
05:32
-
00:59
- 9 января 2020
-
23:46
-
22:44
-
21:17
-
20:19
-
19:27
-
18:13
-
17:33
-
16:00
-
15:11
-
14:03
-
13:00
-
12:07
-
10:49
-
10:03
-
09:00
-
08:41
-
07:27
-
07:13
-
06:42
-
06:27
-
05:55
-
05:40
-
00:00
- 8 января 2020
-
23:53
-
22:49
-
21:54