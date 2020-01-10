Экс-тренер российских «Локомотива-Кубань» и «Химок» Георгиос Барцокас близок к подписанию контракта с «Олимпиакосом», сообщает Sportando. Детали возможной сделки пока не раскрываются.
Если информация подтвердится, то уже в скором времени можно ожидать отставки с поста главного тренера пирейцев Кестутиса Кемзуры, который в ходе сезона заменил на посту подавшего в отставку Дэвида Блатта. «Олимпиакос» в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги выступает не лучшим образом и занимает лишь 14-е место с 6 победами в активе при 11 поражениях.
Что касается Барцокаса, то последним местом работы греческого специалиста были «Химки». 21 января 2019 года российский клуб разорвал с ним контракт, с тех пор Георгиос пребывает в статусе свободного агента. Отметим, что в прошлом Барцокас работал с «Олимпиакосом» и в 2013 году выиграл с ним трофей Евролиги.
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