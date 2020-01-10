Брайант недоволен тем, что не догнал Джордана по количеству титулов

Экс-защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант признался, что он был разочарован тем, что ему так и не удалось догнать легендарного Майкла Джордана по количеству титулов.
«Я был взбешён из-за того, что не догнал Джордана по количеству титулов. Когда я начинал карьеру, то собирался завоевать восемь титулов», — приводит слова Брайанта Clutch Points.
Напомним, Майкл Джордан львиную часть карьеры провёл в составе «Чикаго Буллз» и завоевал с командой из Иллинойса шесть титулов. Брайант всю профессиональную карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби пять раз приводил команду к титулу. Он завершил карьеру в 2016 году и за годы карьеры установил несколько рекордов. Брайант занимает третье место среди самых результативных игроков в истории НБА и по этому показателю опережает Майкла Джордана.
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