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30 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче Евролиги с «Зенитом»

30 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче Евролиги с «Зенитом»
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Зенит». Первая половина встречи прошла в равной борьбе. «Химки» были немного удачливее и ушли на перерыв с минимальным преимуществом — 37:36.

Уже в третьей четверти «Зенит» совершил впечатляющий рывок и повёл в счёте с двузначным преимуществом — 61:48. В заключительном игровом отрезке хозяевам удалось вернуться в игру, но гости из Санкт-Петербурга всё же сумели удержать победу — 83:81.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 20 очков и собравший 8 подборов. В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 30 очков, 5 подборов и 6 передач. При этом Швед допустил 7 потерь и смазал 8 бросков с дальней дистанции.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
81 : 83
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Химки: Швед - 30, Тимма - 17, Йеребко - 10, Букер - 8, Гилл - 7, Эванс - 5, Йович - 2, Крамер - 2, Дайр. Бертанс, Зайцев, Карасёв, Моня
Зенит: Томас - 20, Холлинс - 15, Понитка - 12, Айверсон - 9, Абромайтис - 8, Альбиси - 6, Воронов - 4, Зубков - 3, Пушков - 3, Хвостов - 2, Понкрашов - 1, Рэнфро
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