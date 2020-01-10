Плаза: знали, что если не сыграть хорошо в защите, то у нас нет шансов

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от выездной победы команды над «Химками» (83:81) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, отметив, что во втором круге турнира его коллектив планирует улучшить результаты.

«Мы знаем, как сложно играть против «Химок». Они очень талантливы, дважды обыграли нас на нашей площадке. И мы знали, что если не сыграть хорошо в защите, то у нас нет шансов, потому что у соперника второе нападение в Евролиге. Кроме того, было очень важно контролировать подборы в обороне. Для нас эта победа очень важна, потому что мы начинаем вторую половину в Евролиге и планируем показать лучшую картину. Надеюсь, все будут здоровы», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».