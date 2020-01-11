27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Баварию»

В Мюнхене завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала ЦСКА. Уже в первой четверти команда из Москвы совершила рывок и повела с преимуществом в восемь очков — 18:10. К большому перерыву подопечные Итудиса вели уже с двузначным перевесом — 41:25.

Но уже в третьей четверти «Бавария» сумела вернуться в игру, сократив отставание до семи очков — 52:59. В заключительном игровом отрезке мюнхенцы пытались настигнуть «армейцев», но гостям удалось удержать победу — 84:77.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 7 передач, ещё 20 баллов на счету Дэррана Хиллиарда. У «Баварии» дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Грег Монро.