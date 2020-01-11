Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Баварию»

27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Баварию»
Баскетбол / Евролига 0

В Мюнхене завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала ЦСКА. Уже в первой четверти команда из Москвы совершила рывок и повела с преимуществом в восемь очков — 18:10. К большому перерыву подопечные Итудиса вели уже с двузначным перевесом — 41:25.

Но уже в третьей четверти «Бавария» сумела вернуться в игру, сократив отставание до семи очков — 52:59. В заключительном игровом отрезке мюнхенцы пытались настигнуть «армейцев», но гостям удалось удержать победу — 84:77.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 7 передач, ещё 20 баллов на счету Дэррана Хиллиарда. У «Баварии» дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Грег Монро.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2020, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
77 : 84
ЦСКА
Москва, Россия
Бавария: Монро - 20, Лучич - 17, Хьюстис - 17, Копонен - 12, Đedović - 4, Ципсер - 4, Шишко - 3, Бартель, Лессор, Ло, Радошевич, Флаккадори
ЦСКА: Джеймс - 27, Хиллиард - 20, Хайнс - 12, Воронцевич - 5, Антонов - 4, Куфос - 4, Фойгтман - 4, Бейкер - 3, Курбанов - 3, Боломбой - 2, М. Кулагин, Ухов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020