27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Баварию»
В Мюнхене завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала ЦСКА. Уже в первой четверти команда из Москвы совершила рывок и повела с преимуществом в восемь очков — 18:10. К большому перерыву подопечные Итудиса вели уже с двузначным перевесом — 41:25.
Но уже в третьей четверти «Бавария» сумела вернуться в игру, сократив отставание до семи очков — 52:59. В заключительном игровом отрезке мюнхенцы пытались настигнуть «армейцев», но гостям удалось удержать победу — 84:77.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 7 передач, ещё 20 баллов на счету Дэррана Хиллиарда. У «Баварии» дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Грег Монро.
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2020, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
77 : 84
ЦСКА
Москва, Россия
Бавария: Монро - 20, Лучич - 17, Хьюстис - 17, Копонен - 12, Đedović - 4, Ципсер - 4, Шишко - 3, Бартель, Лессор, Ло, Радошевич, Флаккадори
ЦСКА: Джеймс - 27, Хиллиард - 20, Хайнс - 12, Воронцевич - 5, Антонов - 4, Куфос - 4, Фойгтман - 4, Бейкер - 3, Курбанов - 3, Боломбой - 2, М. Кулагин, Ухов
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