Карри потренировал трёхочковые броски без лангеты на руке

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри активно тренирует дальние броски. Об этом свидетельствует видео, размещённое на странице обозревателя Энтони Слэйтера в «Твиттере». На ролике видно, как Карри вместе с Дрэймондом Грином бросает по кольцу из угла площадки.

При этом рука Карри уже освобождена от лангеты, с которой он ходил из-за перелома руки, полученного на старте регулярного чемпионата. 10 января тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заверил, что Стефен вернётся в игру в марте.

Карри не единственный лидер коллектива, который не появляется на паркете уже достаточно давно. Клэй Томпсон до сих пор восстанавливается от травмы, полученной в финальной серии плей-офф в минувшем сезоне.