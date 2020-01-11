Карри потренировал трёхочковые броски без лангеты на руке
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри активно тренирует дальние броски. Об этом свидетельствует видео, размещённое на странице обозревателя Энтони Слэйтера в «Твиттере». На ролике видно, как Карри вместе с Дрэймондом Грином бросает по кольцу из угла площадки.
При этом рука Карри уже освобождена от лангеты, с которой он ходил из-за перелома руки, полученного на старте регулярного чемпионата. 10 января тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заверил, что Стефен вернётся в игру в марте.
Карри не единственный лидер коллектива, который не появляется на паркете уже достаточно давно. Клэй Томпсон до сих пор восстанавливается от травмы, полученной в финальной серии плей-офф в минувшем сезоне.
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