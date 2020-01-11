Мощные данки питерцев, грусть Шведа и чирлидерши в хохломе. Фото с матча «Химки» — «Зенит»

10 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» одержал победу над «Химками».

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. «Химки» были немного удачливее и ушли на перерыв с минимальным преимуществом — 37:36.



Но уже в третьей четверти «Зенит» совершил впечатляющий рывок и повёл в счёте с двузначным преимуществом — 61:48. В заключительном игровом отрезке хозяевам удалось вернуться в игру, но гости из Санкт-Петербурга всё же сумели удержать победу — 83:81.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 20 очков и собравший 8 подборов. В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 30 очков, 5 подборов и 6 передач. При этом Швед допустил 7 потерь и смазал 8 бросков с дальней дистанции.



Главные кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.