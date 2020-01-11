28 очков Ингрэма и дабл-дабл Болла помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:111.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Брэндон Ингрэм, набравший 28 очков. По дабл-даблу оформили Джексон Хэйс (18 очков и 10 подборов), Лонзо Болла (15 очков и 11 передач) и Джош Харт (13 очков и 10 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Тадж Гибсон, набравший 19 очков.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на своей площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 111:101. «Майами Хит» в свою очередь на выезде уступил «Бруклин Нетс» со счётом 113:117.