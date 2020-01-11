28 очков Ингрэма и дабл-дабл Болла помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Нью-Йорк»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:111.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Брэндон Ингрэм, набравший 28 очков. По дабл-даблу оформили Джексон Хэйс (18 очков и 10 подборов), Лонзо Болла (15 очков и 11 передач) и Джош Харт (13 очков и 10 подборов).
В составе проигравшей команды самым результативным стал Тадж Гибсон, набравший 19 очков.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на своей площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 111:101. «Майами Хит» в свою очередь на выезде уступил «Бруклин Нетс» со счётом 113:117.
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:15 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Нью-Йорк Никс: Гибсон - 19, Барретт - 16, Баллок - 15, Пэйтон - 15, Портис - 13, Робинсон - 12, Дотсон - 7, Нтиликина - 7, Нокс - 5, Аллен - 2, Браздейкис, Моррис, Рэбб, Рэндл, Смит, Трир, Эллингтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Хэйс - 18, Болл - 15, Харт - 13, Редик - 12, Мур - 11, Александер-Уолкер - 9, Окафор - 8, Мелли - 7, Фэйворс - 2, Williamson, Грэй, Джексон, Миллер, Уильямс, Холидей, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Макрай - 29, Браун - 18, Дав. Бертанс - 14, Маинми - 12, Пэйтон II - 11, Смит - 10, Pasecniks - 6, Томас - 5, Бонга - 3, Скофилд - 3, Бил, Брайант, Вагнер, Майлз, Мэтьюз, Уолл, Хатимура
Атланта Хоукс: Янг - 19, Хаертер - 16, Коллинс - 15, Гудвин - 14, Хантер - 13, Лень - 10, Реддиш - 9, Бембри - 5, Watson, Браун, Джонс, Картер, Краббе, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 113
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Динуайдди - 26, Куруч - 19, Принс - 17, Аллен - 11, ЛеВерт - 11, Луваву-Кабарро - 10, Харрис - 9, Джордан - 8, Муса - 6, Андерсон, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Пинсон, Темпл, Чендлер
Майами Хит: Батлер - 33, Адебайо - 22, Горан Драгич - 17, Нанн - 10, Хироу - 9, Робинсон - 8, Джонс - 6, Джонсон - 6, Леонард - 2, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
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