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Дабл-дабл Гобера помог «Юте» обыграть «Шарлотт»

Дабл-дабл Гобера помог «Юте» обыграть «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашнем паркете оказался сильнее «Шарлотт Хорнетс».

Хозяева в первой же четверти смогли захватить инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в 16 очков. Во второй четверти «Джаз» ещё больше увеличил преимущество — к большому перерыву «Юта» вела в матче со счётом 61:38.

В третьей четверти «Шарлотт» удалось выравнять положение дел на паркете, но отыграть они смогли только два очка. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность. Итоговый счёт встречи — 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30) в пользу «Юты».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Кларксон, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Руди Гобера, набравшего 15 очков и совершившего 13 подборов. В составе гостей 23 очка набрал Терри Розир.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
109 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Юта Джаз: Кларксон - 20, Богданович - 16, Гобер - 15, Ньянг - 15, Инглс - 11, Мудиэй - 10, О'Нил - 7, Брэдли - 5, Morgan - 4, Митчелл - 4, Tucker - 2, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
Шарлотт Хорнетс: Розир - 23, Эрнангомес - 15, Бриджес - 11, Бийомбо - 8, Бэйкон - 8, Вашингтон - 7, Зеллер - 6, Грэм - 4, Батюм - 3, Уильямс - 3, Кидд-Гилкрист - 2, Монк - 2, Franks, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс
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