Дабл-дабл Гобера помог «Юте» обыграть «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашнем паркете оказался сильнее «Шарлотт Хорнетс».
Хозяева в первой же четверти смогли захватить инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в 16 очков. Во второй четверти «Джаз» ещё больше увеличил преимущество — к большому перерыву «Юта» вела в матче со счётом 61:38.
В третьей четверти «Шарлотт» удалось выравнять положение дел на паркете, но отыграть они смогли только два очка. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность. Итоговый счёт встречи — 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30) в пользу «Юты».
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Кларксон, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Руди Гобера, набравшего 15 очков и совершившего 13 подборов. В составе гостей 23 очка набрал Терри Розир.
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