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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде оказался сильнее «Даллас Маверикс».

Гости в первой же четверти захватили преимущество и выиграли её с разницей в 18 очков. Вторая четверть также осталась за «озёрниками». К большому перерыву счёт на табло был 79:58 в пользу «Лейкерс».

В третьей четверти «Далласу» удалось совершить рывок и сократить отставание до 14 очков. Но в заключительной двенадцатиминутке сильнее вновь оказались «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 129:114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28) в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. В составе хозяев дабл-дабл на счету Луки Дончича — 25 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Хардуэй-младший - 22, Карри - 16, Марьянович - 14, Финни-Смит - 13, Пауэлл - 7, Брансон - 6, Райт - 4, Джексон - 3, Cleveland - 2, Клебер - 2, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Порзингис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Кузма - 26, Рондо - 10, Ховард - 10, Карузо - 9, Макги - 9, Брэдли - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Кук - 6, Дадли - 5, Грин - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Дэниэлс, Казинс
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