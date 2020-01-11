Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде оказался сильнее «Даллас Маверикс».



Гости в первой же четверти захватили преимущество и выиграли её с разницей в 18 очков. Вторая четверть также осталась за «озёрниками». К большому перерыву счёт на табло был 79:58 в пользу «Лейкерс».



В третьей четверти «Далласу» удалось совершить рывок и сократить отставание до 14 очков. Но в заключительной двенадцатиминутке сильнее вновь оказались «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 129:114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28) в пользу клуба из Лос-Анджелеса.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. В составе хозяев дабл-дабл на счету Луки Дончича — 25 очков и 10 подборов.