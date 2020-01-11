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Дабл-даблы Миддлтона и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Сакраменто»

Дабл-даблы Миддлтона и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» в гостях оказался сильнее «Сакраменто Кингз».

Гости в первой же четверти захватили инициативу, выиграв её с разницей в 16 очков. Вторая четверть осталась за хозяевами паркета, которые отыграли 7 очков отставания. К большому перерыву счёт на табло был 53:44 в пользу «Милуоки Бакс».

В третьей четверти «Милуоки» удалось совершить небольшой рывок и увеличить преимущество до 15 очков. В заключительной двенадцатиминутке сильнее снова оказался «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 127:106 (34:18, 19:26, 37:31, 37:31) в пользу «Бакс».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Янниса Адетокунбо — 13 очков и 10 подборов. В составе хозяев дабл-даблы на счету Неманьи Белицы — 12 очков и 13 подборов и Д'Арона Фокса — 19 очков и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Барнс - 19, Фокс - 19, Хилд - 16, Бьелица - 12, Ариза - 11, Джайлс - 10, Джозеф - 7, Феррелл - 5, Дедмон - 4, Габриэль - 3, Guy, Багли III, Богданович, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Холмс
Милуоки Бакс: Миддлтон - 27, Бледсо - 24, Дивинченцо - 18, Адетокунбо - 13, Браун - 11, Хилл - 9, Лопес - 8, Лопес - 6, Адетокунбо - 4, Коннотон - 4, Мэттьюз - 2, Корвер - 1, Бендер, Ильясова, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
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