Дабл-даблы Миддлтона и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» в гостях оказался сильнее «Сакраменто Кингз».
Гости в первой же четверти захватили инициативу, выиграв её с разницей в 16 очков. Вторая четверть осталась за хозяевами паркета, которые отыграли 7 очков отставания. К большому перерыву счёт на табло был 53:44 в пользу «Милуоки Бакс».
В третьей четверти «Милуоки» удалось совершить небольшой рывок и увеличить преимущество до 15 очков. В заключительной двенадцатиминутке сильнее снова оказался «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 127:106 (34:18, 19:26, 37:31, 37:31) в пользу «Бакс».
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Янниса Адетокунбо — 13 очков и 10 подборов. В составе хозяев дабл-даблы на счету Неманьи Белицы — 12 очков и 13 подборов и Д'Арона Фокса — 19 очков и 10 передач.
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