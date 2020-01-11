Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по количеству попаданий с игры

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл ещё одно достижение легендарного Майкла Джордана. В матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» (129:114) баскетболист реализовал 14 бросков с игры. Таким образом, количество реализованных им бросков с игры за всю карьеру достигло уже 12 196, в то время как Майкл Джордан завершил карьеру с показателем 12 192 точных броска с игры.
Лидером по количеству реализованных бросков с игры за всю историю является другая легенда НБА — Карим Абдул-Джаббар (15 837). Второе место у Карла Мэлоуна — 13 528, тройку лучших замыкает Уилт Чемберлен — 12 681.
Отметим, вероятнее всего, в нынешнем сезоне Джеймс превзойдёт Коби Брайанта по количеству набранных очков и выйдет на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.
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