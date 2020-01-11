Дончич порвал на себе майку, после того как не реализовал штрафной

Лидер «Даллас Маверикс», защитник Лука Дончич не сдержал эмоций во время матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». В ходе третьей четверти словенец не реализовал штрафной. Оставшись недовольным собой, он порвал на себе майку.

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На момент эпизода команда из Техаса уступала «Лос-Анджелес Лейкерс» с разницей в 20 очков. В итоге «Маверикс» проиграли встречу со счётом 114:129. Дончич стал самым результативным в своей команде, собрав коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 7 передач. При этом Лука реализовал лишь одну дальнюю попытку из пяти, а также промахнулся пять раз с линии штрафных. Поражение от «Лейкерс» стало для «Далласа» третьим в последних четырёх матчах.