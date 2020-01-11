ЦСКА объявил о подписании контракта с кубинцем Сант-Роосом

Руководство ЦСКА объявило о подписании контракта с кубинским баскетболистом Ховардом Сант-Роосом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение подписано до окончания сезона-2022/2023 с обоюдными опциями расторжения по истечении нынешнего сезона. Средние показатели Сант-Рооса составляют 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи, 2,2 перехвата в чемпионате Греции, а также 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,4 перехвата — в Лиге чемпионов ФИБА.

На юниорском и любительском уровнях кубинский баскетболист начинал карьеру в Италии, а также в третьем дивизионе чемпионата Германии. Его первой командой, выступавшей в серьёзных турнирах, стал чешский «Нимбурк», в рядах которого Ховард противостоял в том числе ЦСКА в матчах Лиги ВТБ, стал двукратным чемпионом страны и получил возможность показаться клубам НБА в Летней лиге в составе «Денвер Наггетс». В 2017-м Сант-Роос оказался в турецкой «Дарушшафаке» под началом Дэвида Блатта и стал одной из важных фигур команды на пути к победе в Еврокубке.