Итудис: надеюсь, Сант-Роос поможет нам в отсутствие травмированного Клайберна

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о подписании контракта с кубинским баскетболистом Ховардом Сант-Роосом. Специалист указал на универсальность новобранца и выразил надежду, что он станет достойной заменой травмированному Уиллу Клайберну.

«Следили за Ховардом довольно давно. Он может играть на позициях от первого до третьего номера, так что, надеюсь, он поможет нам в отсутствие травмированного Уилла Клайберна. Он сейчас в хорошей форме, так что всё зависит только от него и от нас, чтобы встроить новичка в команду. Мы уже общались пару раз, и мне нравится уровень его мотивации», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Небольшое заявление сделал и новичок «армейцев».

«Для меня большая честь стать частью организации ЦСКА. Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде», — сказал Сант-Роос.