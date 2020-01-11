Дончич: я сыграл ужасно

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал своё выступление в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Дончич остался недоволен своим выступлением. Во время матча словенец не реализовал штрафной, и, будучи недоволен собой, он порвал на себе майку.



«Я сыграл ужасно. Мне казалось, что я не знаю, как играть в баскетбол. Я должен стать лучше», — цитирует Дончича ESPN.



На момент эпизода с майкой команда из Техаса уступала «Лос-Анджелес Лейкерс» с разницей в 20 очков. В итоге «Маверикс» проиграли встречу со счётом 114:129. Дончич стал самым результативным в команде, собрав коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 7 передач. При этом Лука реализовал лишь одну дальнюю попытку из пяти, а также промахнулся пять раз с линии штрафных. Проигрыш стал для «Далласа» третьим в последних четырёх матчах.

Дончич порвал на себе майку, после того как не реализовал штрафной