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Валанчюнас: цель «Мемфиса» — попасть в плей-офф

Валанчюнас: цель «Мемфиса» — попасть в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас подчеркнул, что команда нацелена на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НБА.

«Цель «Мемфиса» — плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Мы с каждым днём играем всё лучше. Думаю, мы имеем право мечтать о попадании в плей-офф», — приводит слова Йонаса Валанчюнаса ESPN.

После победы над «Сан-Антонио» «Мемфис» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, что даёт право принять участие в плей-офф сезона.

Йонас Валанчюнас в нынешнем сезоне принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата НБА, набирая 14,7 очка, совершая 9,7 подбора и отдавая 2,0 результативной передачи за 25 минут 8 секунд игрового времени.

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