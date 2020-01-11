Дэвис может подписать контракт с «Лейкерс» на 3 года в следующее межсезонье

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в следующее межсезонье может подписать с калифорнийским клубом новый контракт на три года, сообщает The Athletic.



Напомним, ранее Дэвис отказался от продления контракта с коллективом. Руководство «Лейкерс» предлагало Дэвису контракт на 4 года и $ 146 млн, однако представители баскетболиста ответили, что он откажется от опции игрока на сезон-2020/2021 в размере $ 28,7 млн и выйдет на рынок свободных агентов в 2020 году. Летом 26-летний форвард сможет претендовать на пятилетний контракт на $ 202 млн.



В сезоне-2019/2020 средние показатели Дэвиса в матчах регулярного чемпионата НБА — 27,1 очка, 9,4 подбора и 3,2 передачи за игру. Напомним, игрок получил травму в домашней встрече с «Нью-Йорком», завершившейся победой «Лейкерс» со счётом 117:87.