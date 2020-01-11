Пашутин: «Нижний Новгород» — команда с характером

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Мы ожидали тяжёлую игру, потому что «Нижний Новгород» — команда с характером, которая навязывает тяжёлый, физический баскетбол. Провели очень много времени без матчей, только тренировались, моделировали игру. Рад за команду, потому что сегодня в очередной раз показали характер. Были моменты, когда делали ошибки, но тем не менее возвращались, хорошо защищались, контролировали лидеров соперника.

План на игру в защите строился на том, чтобы соперник набрал менее 80 очков. Хоть его и не выполнили полностью, но мы работаем над тем, чтобы контролировать игру в защите. Показательной было третья четверть, которую мы выиграли с разницей в десять очков. Мы успокоились, стали играть в более разумный баскетбол. Будем анализировать ошибки, чтобы свести их к минимуму перед следующей игрой. Хочу поблагодарить болельщиков, по которым мы очень соскучились, они сегодня нам сильно помогли», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.