Лукич: чётко знаю, в чём причина поражения от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (83:87), отметив, что он уже знает, в чём кроется причина неудачи.
«Я буду краток. Сегодня была игра, в которой наша победа была бы не заслуженной. Не хватило некоторых деталей, но я чётко знаю, в чём причина поражения. Это проблема, которую нам нужно решать в раздевалке. Нужно настроить команду на то, как стоит играть матчи до конца. В таком же ритме, как мы проводим отдельные отрезки», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
С учётом матча Лиги чемпионов ФИБА, это уже второе кряду поражение нижегородцев в 2020 году. В Единой лиге ВТБ команда занимает девятое место в турнирной таблице.
- 11 января 2020
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:29
-
08:29
-
08:23
-
07:32
-
07:19
-
06:53
-
06:25
-
06:18
-
05:57
-
01:50
-
01:01
-
00:31
- 10 января 2020
-
23:16
-
22:37
-
21:52
-
20:39
-
19:43
-
18:50
-
17:24
-
16:00