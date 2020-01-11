Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лукич: чётко знаю, в чём причина поражения от «Локомотива-Кубань»

Лукич: чётко знаю, в чём причина поражения от «Локомотива-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (83:87), отметив, что он уже знает, в чём кроется причина неудачи.

«Я буду краток. Сегодня была игра, в которой наша победа была бы не заслуженной. Не хватило некоторых деталей, но я чётко знаю, в чём причина поражения. Это проблема, которую нам нужно решать в раздевалке. Нужно настроить команду на то, как стоит играть матчи до конца. В таком же ритме, как мы проводим отдельные отрезки», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

С учётом матча Лиги чемпионов ФИБА, это уже второе кряду поражение нижегородцев в 2020 году. В Единой лиге ВТБ команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020