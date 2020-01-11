«Лос-Анджелес Лейкерс» готовы обменять любого игрока, кроме Джеймса и Дэвиса
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» готово обменять практически любого игрока из состава. Исключение составляют лишь форварды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, сообщает Los Angeles Times.
Напомним, Леброн Джеймс выступает в составе команды из Калифорнии второй сезон, Энтони Дэвис проводит дебютный сезон в «Лейкерс». Благодаря звёздному дуэту «Лос-Анджелес» впервые за последние несколько лет лидирует в Западной конференции. После 38 матчей регулярного чемпионата в активе подопечных Вогеля 31 победа при 7 поражениях.
На данный момент «Лейкерс» идут на серии из семи побед. В ближайшем матче «озёрные» встретятся с «Оклахома-Сити Тандер». В этом поединке им не поможет Леброн Джеймс, который пропустит игру из-за болезни.
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