Дабл-даблы Хардена и Уэстбрука помогли «Хьюстону» разгромить «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 139:109.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл из 30 очков и 10 передач оформил Расселл Уэстбрук и Исайя Хартенштайн, который набрал 17 очков и сделал 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джош Окоги, набравший 16 очков.

Таким образом, «Хьюстон Рокетс» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Миннесота Тимбервулвз» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.