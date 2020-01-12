Дабл-даблы Хардена и Уэстбрука помогли «Хьюстону» разгромить «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 139:109.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл из 30 очков и 10 передач оформил Расселл Уэстбрук и Исайя Хартенштайн, который набрал 17 очков и сделал 15 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джош Окоги, набравший 16 очков.
Таким образом, «Хьюстон Рокетс» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Миннесота Тимбервулвз» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
139 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Уэстбрук - 30, Гордон - 17, Хартенштайн - 17, Маклемор - 13, Сефолоша - 9, Хаус - 9, Риверс - 8, Frazier - 2, Клемонс - 2, Howard, Грин, Илариу, Капела, Такер, Чендлер
Миннесота Тимбервулвз: Окоги - 16, Калвер - 15, Reid - 14, Дьенг - 14, Бэйтс-Диоп - 11, Ковингтон - 11, Уиггинс - 11, Тиг - 5, Грэм - 4, Белл - 3, Напьер - 3, Вонле - 2, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Читайте также
- 12 января 2020
-
03:35
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:29
-
08:29
-
08:23
-
07:32
-
07:19
-
06:53
-
06:25
-
06:18
-
05:57
-
01:50
-
01:01
-
00:31
- 10 января 2020
-
23:16
-
22:37
-
21:52
-
20:39
Партнерский контент