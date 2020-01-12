36 очков Кузмы и и дабл-дабл Рондо принесли «Лейкерс» победу над «Оклахомой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:110, которая стала для них 8-й кряду.

Лучшим по результативности стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 36 очков и совершивший 7 подборов. В составе лучшим стал «Оклахомы» — Данило Галлинари (24 очка, 2 подбора и 3 передачи).

Дабл-даблом отличился разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Рэджон Рондо. На его счету 21 очко, 12 подборов и 8 передач.

«Оклахома-Сити Тандер» (22-17) занимает 7-е место в Западной конференции, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (32-7) уверенно лидирует.

В другом матче «Даллас Маверикс» на своей площадке переиграл «Филадельфию Сиксерс» — 109:91.

Дабл-даблами в этой встрече отметились форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис (20 очков, 10 подборов и 1 передача) и разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (19 очков, 8 подборов и 12 передач).