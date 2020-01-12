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36 очков Кузмы и и дабл-дабл Рондо принесли «Лейкерс» победу над «Оклахомой»

36 очков Кузмы и и дабл-дабл Рондо принесли «Лейкерс» победу над «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:110, которая стала для них 8-й кряду.

Лучшим по результативности стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 36 очков и совершивший 7 подборов. В составе лучшим стал «Оклахомы» — Данило Галлинари (24 очка, 2 подбора и 3 передачи).

Дабл-даблом отличился разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Рэджон Рондо. На его счету 21 очко, 12 подборов и 8 передач.

«Оклахома-Сити Тандер» (22-17) занимает 7-е место в Западной конференции, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (32-7) уверенно лидирует.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 24, Жильжо-Александер - 24, Пол - 16, Шрёдер - 13, Адамс - 12, Надер - 8, Мускала - 5, Паттон - 3, Базли - 2, Бертон - 2, Диалло - 1, Dort, Hervey, Roberson, Ноэль, Фергюсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 36, Рондо - 21, Кук - 13, Дэниэлс - 12, Ховард - 12, Карузо - 11, Колдуэлл-Поуп - 11, Макги - 6, Брэдли - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Грин, Дадли, Джеймс, Дэвис, Казинс

В другом матче «Даллас Маверикс» на своей площадке переиграл «Филадельфию Сиксерс» — 109:91.

Дабл-даблами в этой встрече отметились форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис (20 очков, 10 подборов и 1 передача) и разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (19 очков, 8 подборов и 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 91
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Дончич - 19, Пауэлл - 19, Финни-Смит - 16, Марьянович - 12, Хардуэй-младший - 12, Клебер - 10, Джексон - 7, Карри - 6, Райт - 6, Брансон - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Порзингис
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 20, Ричардсон - 16, Хорфорд - 16, Симмонс - 11, Скотт - 9, Бёрк - 7, Pelle - 4, Коркмаз - 2, Милтон - 2, Нето - 2, Тибулл - 2, Shayok, Болден, О'Куинн, Смит, Эмбиид, Эннис
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