Дабл-дабл Лава помог «Кливленду» обыграть «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой гостей со счётом 111:103.

Лидером по результативности в этой встрече стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон – 25 очков, 3 подбора и 1 передача. В составе «Денвера» наибольшее количество очков набрал разыгрывающий Джамал Маррей (24 очка, 5 подборов и 3 передачи).

Дабл-даблами отметились центровой «Денвера» Никола Йокич (19 очков, 12 подборов и 5 передач) и форвард «Кливленда» Кевин Лав (19 очков, 15 подборов и 2 передачи).

«Денвер Наггетс» (26-12) занимает 4-е место в Западной конференции, а «Кливленд Кавальерс» (12-27) – 13-е на Востоке.