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Дабл-дабл Лава помог «Кливленду» обыграть «Денвер»

Дабл-дабл Лава помог «Кливленду» обыграть «Денвер»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой гостей со счётом 111:103.

Лидером по результативности в этой встрече стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон – 25 очков, 3 подбора и 1 передача. В составе «Денвера» наибольшее количество очков набрал разыгрывающий Джамал Маррей (24 очка, 5 подборов и 3 передачи).

Дабл-даблами отметились центровой «Денвера» Никола Йокич (19 очков, 12 подборов и 5 передач) и форвард «Кливленда» Кевин Лав (19 очков, 15 подборов и 2 передачи).

«Денвер Наггетс» (26-12) занимает 4-е место в Западной конференции, а «Кливленд Кавальерс» (12-27) – 13-е на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Маррей - 24, Йокич - 19, Бартон - 18, Грант - 13, Моррис - 11, Харрис - 8, Пламли - 6, Бисли - 2, Эрнангомес - 2, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Миллсэп, Портер, Чанчар
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Лав - 19, Гарлэнд - 18, Томпсон - 18, Осман - 11, Маккинни - 10, Найт - 8, Жижич - 2, Randolph, Windler, Деллаведова, Кук, Нэнс, Портер, Уэйд, Хенсон, Экзам
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