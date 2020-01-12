Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать гостевую победу над «Портлендом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась победой гостей со счётом 122:101.

Дабл-даблом отличился форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 32 очка, совершил 17 подборов и отдал 6 передач. Он стал самым результативным игроком этой встречи.



Игроки «Бакс» Яннис Адокунбо (32), Крис Миддлтон (30) и Эрик Бледсо (29) набрали в сумме 91 очко из 122 набранных всей командой.



В составе «Портленда» лидером по результативности стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард – 26 очков, 3 подбора и 5 передач. Дабл-даблом отметился форвард Кармело Энтони (19 очков и 11 подборов).



«Портленд Трэйл Блэйзерс» (16-24) занимает 10-е место в Западной конференции, а «Милуоки Бакс» (35-6) уверенно лидирует на Востоке.