Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать гостевую победу над «Портлендом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась победой гостей со счётом 122:101.
Дабл-даблом отличился форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 32 очка, совершил 17 подборов и отдал 6 передач. Он стал самым результативным игроком этой встречи.
Игроки «Бакс» Яннис Адокунбо (32), Крис Миддлтон (30) и Эрик Бледсо (29) набрали в сумме 91 очко из 122 набранных всей командой.
В составе «Портленда» лидером по результативности стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард – 26 очков, 3 подбора и 5 передач. Дабл-даблом отметился форвард Кармело Энтони (19 очков и 11 подборов).
«Портленд Трэйл Блэйзерс» (16-24) занимает 10-е место в Западной конференции, а «Милуоки Бакс» (35-6) уверенно лидирует на Востоке.
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