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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать гостевую победу над «Портлендом»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать гостевую победу над «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась победой гостей со счётом 122:101.

Дабл-даблом отличился форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 32 очка, совершил 17 подборов и отдал 6 передач. Он стал самым результативным игроком этой встречи.

Игроки «Бакс» Яннис Адокунбо (32), Крис Миддлтон (30) и Эрик Бледсо (29) набрали в сумме 91 очко из 122 набранных всей командой.

В составе «Портленда» лидером по результативности стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард – 26 очков, 3 подбора и 5 передач. Дабл-даблом отметился форвард Кармело Энтони (19 очков и 11 подборов).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (16-24) занимает 10-е место в Западной конференции, а «Милуоки Бакс» (35-6) уверенно лидирует на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
101 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 26, Макколлум - 20, Энтони - 19, Бэйзмор - 10, Саймонс - 9, Толливер - 7, Оар - 6, Литтл - 2, Хезонья - 2, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Трент-мл., Уайтсайд, Худ
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 30, Бледсо - 29, Дивинченцо - 10, Коннотон - 6, Хилл - 4, Браун - 3, Мэттьюз - 3, Ильясова - 2, Лопес - 2, Уилсон - 1, Адетокунбо, Бендер, Корвер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс
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