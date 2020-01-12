Харден установил антирекорд НБА по потерям

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (139:109) совершил 11 потерь. Это была четвёртая игра в карьере Джеймса, когда он допустил 11 потерь или более. Таким образом, Харден стал первым баскетболистом в истории лиги, кто продемонстрировал такой показатель в 4 матчах.

В нынешнем регулярном чемпионате Харден допускает 4,7 потери за матч, и этот показатель больше лишь у разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга (4,8 потери). При этом отметим, что Харден допускает в среднем 4 или больше потери на протяжении шести последних сезонов, сообщает Clutch Points.

Как бы то ни было, в матче с «Миннесотой» Харден также набрал 32 очка, собрал 12 подборов и совершил 8 передач. Его усилия помогли техасцам одержать четвёртую победу в последних пяти матчах.