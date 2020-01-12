Харден установил антирекорд НБА по потерям

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (139:109) совершил 11 потерь. Это была четвёртая игра в карьере Джеймса, когда он допустил 11 потерь или более. Таким образом, Харден стал первым баскетболистом в истории лиги, кто продемонстрировал такой показатель в 4 матчах.
В нынешнем регулярном чемпионате Харден допускает 4,7 потери за матч, и этот показатель больше лишь у разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга (4,8 потери). При этом отметим, что Харден допускает в среднем 4 или больше потери на протяжении шести последних сезонов, сообщает Clutch Points.
Как бы то ни было, в матче с «Миннесотой» Харден также набрал 32 очка, собрал 12 подборов и совершил 8 передач. Его усилия помогли техасцам одержать четвёртую победу в последних пяти матчах.
- 12 января 2020
-
10:46
-
09:57
-
08:33
-
07:23
-
07:04
-
05:29
-
05:18
-
03:35
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:29
-
08:29
-
08:23
-
07:32
-
07:19
-
06:53
-
06:25
-
06:18
-
05:57