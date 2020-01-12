Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс пожертвовал $ 3100 на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Майк Джеймс пожертвовал $ 3100 на борьбу с лесными пожарами в Австралии
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс не остался равнодушным к проблеме лесных пожаров в Австралии. Баскетболист отреагировал на твит форварда «Анадолу Эфес» Криса Синглтона, который пожертвовал на борьбу со стихией $ 3100. Лидер ЦСКА поддержал Синглтона и решил выделить Австралии такую же сумму, как и Синглтон. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

Напомним, лесные пожары в Австралии бушуют с сентября 2019 года. За это время огнём было уничтожено несколько миллионов гектаров леса. Жертвами пожаров стало 26 человек, в стихии погибло более 1 миллиарда животных. Из мира спорта помощь Австралии оказало множество сочувствующих. В их числе президент UFC Дэна Уайт, шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и другие.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020