Майк Джеймс пожертвовал $ 3100 на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс не остался равнодушным к проблеме лесных пожаров в Австралии. Баскетболист отреагировал на твит форварда «Анадолу Эфес» Криса Синглтона, который пожертвовал на борьбу со стихией $ 3100. Лидер ЦСКА поддержал Синглтона и решил выделить Австралии такую же сумму, как и Синглтон. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

Напомним, лесные пожары в Австралии бушуют с сентября 2019 года. За это время огнём было уничтожено несколько миллионов гектаров леса. Жертвами пожаров стало 26 человек, в стихии погибло более 1 миллиарда животных. Из мира спорта помощь Австралии оказало множество сочувствующих. В их числе президент UFC Дэна Уайт, шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и другие.