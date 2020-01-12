Понкрашов: надеюсь, «Зенит» проведёт второй круг Евролиги гораздо сильнее

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов поделился впечатлениями о выступлении команды в нынешнем сезоне Евролиги, выразив надежду, что во втором круге турнира результаты коллектива будут лучше.

«Мы много работаем, чтобы быть лучше от игры к игре. Последние несколько матчей в Евролиге, включая выездной с «Миланом», мы выглядим конкурентоспособными. Главное, не терять концентрацию, продолжать верить в себя и улучшать качество игры. Мы не ставим каких-то нереальных целей. Просто хотим побеждать в каждом матче. Иногда это получается, иногда нет.

Я надеюсь, что второй круг мы проведём гораздо сильнее. Впереди нас ждёт серия из трех игр дома с «Басконией», «Валенсией» и «Олимпиакосом». Постараемся порадовать болельщиков победами", — цитирует Понкрашова издание «Известия».