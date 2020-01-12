«Атланта» больше заинтересована в приобретении Адамса, чем Драммонда

Руководство «Атланты Хоукс» продолжает искать варианты усиления на позицию центрового. В последние дни в СМИ обсуждают возможный обмен в команду баскетболиста «Детройт Пистонс» Андре Драммонда. Однако баскетболист отмечает, что предпочёл бы продолжить карьеру в Мичигане, а «Пистонс» хотят получить от «Атланты» за игрока драфт-пик первого раунда, потому сделка с участием Драммонда кажется маловероятной.

На данный момент в «Атланте» также рассматривают вариант приобретения центрового «Олкахома-Сити Тандер» Стивена Адамса. В «Хоукс» в большей степени отдают предпочтение именно этому варианту, сообщает SNY.tv.

Адамс в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 36 матчах, набирая 12,0 очка и совершая 10,2 подбора.