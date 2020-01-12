Параховский продолжит карьеру в Страсбурге

Центровой сборной Беларуси Артём Параховский продолжит карьеру в чемпионате Франции. 32-летний баскетболист подпишет контракт со «Страсбургом», сообщает Sportando. Артём начинал сезон в составе белградского «Партизана», однако вскоре был отчислен из состава. В составе сербской команды он набирал 2,4 очка, а также собирал 1,6 подбора.

За годы карьеры Параховский выступал в чемпионатах Беларуси, Латвии, Украины, Турции, Израиля, Литвы, а также в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2014/2015 он защищал цвета «Нижнего Новгорода», а с 2015 по 2017 год выступал в составе казанского УНИКСа.

Артём дважды признавался лучшим игроком Единой лиги ВТБ из Беларуси и один раз участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.