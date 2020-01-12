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Газинский на трибуне и танцы чирлидерш с косами. Яркие фото победы «Локо»

Матч «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород»
Газинский на трибуне и танцы чирлидерш с косами. Яркие фото победы «Локо»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

11 января в Краснодаре на площадке стадиона «Баскет-Холл» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» переиграл «Нижний Новгород».

Встреча началась в равной борьбе, и по итогам первой десятиминутки краснодарский клуб добился минимального преимущества. Второй игровой отрезок не изменил положения дел, но на этот раз с таким же счётом выиграли нижегородцы.

В третьем игровом отрезке «Локомотив-Кубань» совершил рывок в 10 очков, и это определило исход встречи. В заключительной десятиминутке «Нижний Новгород» предпринял попытку отыграться, но не хватило времени. Итоговый счёт встречи — 87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 12 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 19 очков на счету Брэндона Брауна.

Лучшие кадры с матча «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Краснодаре.

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