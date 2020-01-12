Газинский на трибуне и танцы чирлидерш с косами. Яркие фото победы «Локо»

11 января в Краснодаре на площадке стадиона «Баскет-Холл» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» переиграл «Нижний Новгород».
Встреча началась в равной борьбе, и по итогам первой десятиминутки краснодарский клуб добился минимального преимущества. Второй игровой отрезок не изменил положения дел, но на этот раз с таким же счётом выиграли нижегородцы.
В третьем игровом отрезке «Локомотив-Кубань» совершил рывок в 10 очков, и это определило исход встречи. В заключительной десятиминутке «Нижний Новгород» предпринял попытку отыграться, но не хватило времени. Итоговый счёт встречи — 87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 12 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 19 очков на счету Брэндона Брауна.
Лучшие кадры с матча «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Краснодаре.
- 12 января 2020
-
16:43
-
16:42
-
15:16
-
14:34
-
13:45
-
12:32
-
11:27
-
10:46
-
09:57
-
08:33
-
07:23
-
07:04
-
05:29
-
05:18
-
03:35
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:29
-
08:29