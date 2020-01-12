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«Цмоки-Минск» одержали третью победу в сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв «Автодор»

«Цмоки-Минск» одержали третью победу в сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Автодор».

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с преимуществом в 7 очков — 26:19. Во второй десятиминутке саратовцы сократили отставание — 41:44. Тем не менее после большого перерыва команда из Беларуси снова прибавила. К концу третьей четверти «Цмоки-Минск» лидировал — 61:56. А в заключительном игровом отрезке удержал преимущество и завоевал уверенную победу — 88:80.

Этот успех хозяев стал третьим в сезоне. Лучшими в их составе стали Бранком Миркович и Максим Салаш, набравшие по 16 очков, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на счету Александре Гавриловича. У «Автодора» 19 очков на счету Элджина Кука.

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