Барцокас сменил Кемзуру на посту главного тренера «Олимпиакоса»
Экс-тренер российских «Локомотива-Кубань» и «Химок» Георгиос Барцокас подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает Eurohoops. Барцокас сменит на посту главного тренера команды Кестутиса Кемзуру.
Кемзура в ходе сезона заменил на посту главного тренера подавшего в отставку Дэвида Блатта. «Олимпиакос» в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги выступает не лучшим образом и занимает лишь 13-е место с 7 победами в активе при 11 поражениях.
Последним местом работы греческого специалиста Георгиоса Барцокаса были «Химки». 21 января 2019 года российский клуб разорвал с ним контракт, с тех пор Георгиос пребывает в статусе свободного агента. Отметим, что в прошлом Барцокас работал с «Олимпиакосом» и в 2013 году выиграл с ним трофей Евролиги.
Читайте также
- 12 января 2020
-
19:19
-
18:44
-
17:45
-
16:43
-
16:42
-
15:16
-
14:34
-
13:45
-
12:32
-
11:27
-
10:46
-
09:57
-
08:33
-
07:23
-
07:04
-
05:29
-
05:18
-
03:35
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
Партнерский контент