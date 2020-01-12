Барцокас сменил Кемзуру на посту главного тренера «Олимпиакоса»

Экс-тренер российских «Локомотива-Кубань» и «Химок» Георгиос Барцокас подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает Eurohoops. Барцокас сменит на посту главного тренера команды Кестутиса Кемзуру.



Кемзура в ходе сезона заменил на посту главного тренера подавшего в отставку Дэвида Блатта. «Олимпиакос» в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги выступает не лучшим образом и занимает лишь 13-е место с 7 победами в активе при 11 поражениях.



Последним местом работы греческого специалиста Георгиоса Барцокаса были «Химки». 21 января 2019 года российский клуб разорвал с ним контракт, с тех пор Георгиос пребывает в статусе свободного агента. Отметим, что в прошлом Барцокас работал с «Олимпиакосом» и в 2013 году выиграл с ним трофей Евролиги.