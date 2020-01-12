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Вергун прокомментировал первую победу «Цмоки-Минск» в сезоне на домашней арене

Вергун прокомментировал первую победу «Цмоки-Минск» в сезоне на домашней арене
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Автодором». Матч завершился со счётом 88:80. Для минчан эта победа стала первой домашней и всего третьей в сезоне. Лучшими в их составе стали Бранком Миркович и Максим Салаш, набравшие по 16 очков, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на счету Александре Гавриловича.

«Спасибо болельщикам за атмосферу, которую они создают на наших матчах. Ребята большие молодцы, выдержали сложный график: 3 игры за 7 дней. Большое им уважение за это. Готовимся к следующей игре!» — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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