Главный тренер «Пармы» — о победе над «Астаной»: рад, что команда показала характер

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Это была очень переменчивая игра. Я рад, что команда показала характер, особенно в третьей четверти и в овертайме. Жаль, что сопернику удалось сократить отставание, что в итоге привело к овертайму. Возможно, одной из причин является то, что еще в середине недели у Лоренцо Уильямса и Максима Григорьева были микротравмы, а Роберт Джонсон не принимал участия в общих тренировках. Но я доволен характером своих игроков и тем, что им удалось переломить ход игры и взять победу в овертайме», — приводит слова Максвитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.