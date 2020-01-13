Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс», у Леонарда – 30 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 26 очков.
«Денвер» одержал третью победу за последние четыре матча. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.
В параллельном матче «Финикс Санз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 98:92.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.
- 13 января 2020
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06:50
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04:34
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02:09
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00:35
- 12 января 2020
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23:52
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22:57
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21:58
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19:19
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18:44
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17:45
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16:43
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16:42
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15:16
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14:34
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13:45
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12:32
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11:27
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10:46
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09:57
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08:33
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07:23
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07:04
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05:29
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05:18
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03:35
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03:11
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00:51
- 11 января 2020
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23:36
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22:23
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21:59
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20:49
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19:07
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17:59
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16:54
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15:51