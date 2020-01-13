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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс», у Леонарда – 30 очков

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс», у Леонарда – 30 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 26 очков.

«Денвер» одержал третью победу за последние четыре матча. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.

В параллельном матче «Финикс Санз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 98:92.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Маррей - 19, Харрис - 15, Портер - 13, Моррис - 12, Грант - 11, Крэйг - 11, Пламли - 7, Бартон - 6, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Л. Уильямс - 26, Харрелл - 25, Беверли - 9, Зубац - 6, Харклесс - 6, Грин - 2, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Убре - 25, Эйтон - 18, Букер - 12, Бриджес - 10, Рубио - 10, Бэйнс - 8, Окобо - 8, Шарич - 5, Джонсон - 4, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Харпер
Шарлотт Хорнетс: Бэйкон - 24, Грэм - 22, Зеллер - 15, Бриджес - 14, Розир - 5, Вашингтон - 4, Бийомбо - 3, Монк - 3, Батюм - 2, Franks, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
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