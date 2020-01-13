Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» родила сына игроку сборной России. Фото

Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки», и баскетболист «Зенита» и сборной России Андрей Зубков стали родителями. Мальчика, который родился с ростом 57 см и весом 4 кг, назвали Александром. Соответствующую новость распространил сам форвард, выложив пост в социальной сети.
«Blessed Alexander. Спасибо тебе, родная, за это чудо», — подписал Зубков фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» баскетболиста.
Поздравительные комментарии оставили, в частности, Алексей Швед и Яннис Тимма, выступающие за баскетбольный клуб «Химки», а также подруга латвийского баскетболиста певица Анна Седокова.
Григорьева-Апполонова 16 лет была замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым. На её аккаунт в «Инстаграме» подписано более 700 тыс. человек – это в разы больше, чем сумма подписчиков у всех баскетболистов российской сборной.
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