Дабл-дабл Гордона помог «Зелёна-Гуре» переиграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете проиграл «Зелёна-Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Встреча началась в равной борьбе. В первом игровом отрезке красноярцы были чуть сильнее — к первому перерыву «Енисей» повёл в счёте с разницей в одно очко. Однако уже во второй четверти польской команде удалось совершить рывок в девять очков — к большому перерыву счёт на табло был 41:33 в пользу «Зелёна-Гуры».



В третьей четверти повторилась ситуация первой десятиминутки — «Енисей» сократил отставание до восьми очков, однако в заключительном игровом отрезке команды не смогли выявить победителя — 30:30, что и позволило «Зелёна-Гуре» одержать итоговую победу со счётом 91:84 (13:14, 28:19, 20:21, 30:30).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. В составе «Енисея» 21 очко набрал Томислав Зубчич, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов на счету Дастина Хога.