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Дабл-дабл Гордона помог «Зелёна-Гуре» переиграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Дабл-дабл Гордона помог «Зелёна-Гуре» переиграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете проиграл «Зелёна-Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась в равной борьбе. В первом игровом отрезке красноярцы были чуть сильнее — к первому перерыву «Енисей» повёл в счёте с разницей в одно очко. Однако уже во второй четверти польской команде удалось совершить рывок в девять очков — к большому перерыву счёт на табло был 41:33 в пользу «Зелёна-Гуры».

В третьей четверти повторилась ситуация первой десятиминутки — «Енисей» сократил отставание до восьми очков, однако в заключительном игровом отрезке команды не смогли выявить победителя — 30:30, что и позволило «Зелёна-Гуре» одержать итоговую победу со счётом 91:84 (13:14, 28:19, 20:21, 30:30).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. В составе «Енисея» 21 очко набрал Томислав Зубчич, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов на счету Дастина Хога.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
84 : 91
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Енисей: Зубчич - 21, Берри - 19, Хог - 14, Захаров - 10, Ребич - 10, Льюис - 6, Викторов - 2, Попов - 2, Гудумак, Каныгин, Комиссаров, Митусов
Зелёна-Гура: Гордон - 24, Майер - 19, Томассон - 12, Хакансон - 12, Замойски - 5, Понитка - 5, Зысковски - 4, Кошарек - 4, Радич - 4, Витлински - 2, Маковский
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